Горно-Алтайск, , 15:26 — REGNUM В столице Горного Алтая возбудили уголовное дело по факту изнасилования несовершеннолетней девушки. Как сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении СКР по республике, 33-летний подозреваемый воспользовался беспомощным состоянием потерпевшей.

По версии следствия, вечером 18 октября 17-летняя студентка пришла в гости к знакомой супружеской паре в Горно-Алтайске. После совместного распития спиртных напитков, девушка осталась ночевать.

«После того, как все уснули, хозяин дома, воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшей, изнасиловал спящую девушку», — сообщили в СКР.

Подозреваемый уже задержан, и на период предварительного расследования заключён под стражу. Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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