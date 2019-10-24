Красноярск, , 15:15 — REGNUM Депутат Госдумы от Красноярского края Юрий Швыткин («Единая Россия») на своей странице в «Фейсбуке» 24 октября опубликовал ответ Енисейского межрегионального управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования на имя красноярского министра экологии Павла Корчашкина, касающийся результатов проб воды, отобранных в реке Малая Сейба после разрушения дамбы в Курагинском районе.

Парламентарий подчеркнул, что «в последнее время ведутся разговоры о возможном нахождении ртути в реке Малая Сейба».

По его словам, в связи с прорывом дамбы на участке золотодобычи в Курагинском районе специалисты взяли пробы воды на реке Малая Сейба.

«Согласно полученным результатам, установлено отсутствие ртути в отобранных пробах воды», — подчеркнул Швыткин.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября в Курагинском районе красноярского края в результате разрушения каскада дамб на участке золотодобычи погибли 17 человек, пострадали более 40 человек, в списке пропавших без вести числятся три человека. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

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23 октября в красноярских массмедиа появилась информация о том, что выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1», посвящённый прорыву дамб, удалили практически со всех сайтов. В Телеграмм-каналах появились сообщения, что в программе прозвучали результаты экспресс-теста воды из впадающей в Енисей реки Сейбы. И специалисты якобы обнаружили ртуть и превышения ПДК по другим металлам из-за незаконной добычи золота.

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Позже «Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском.

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