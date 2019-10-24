Париж, , 15:10 — REGNUM В министерстве внутренних дел Франции объявили, что из-за плохой погоды, которая обрушилась на юг страны, погибли трое человек, сообщает Le Figaro.

Известно, что за последние дни в ряде департаментов Франции выпало рекордное количество осадков: 116 литров воды на квадратный метр в Тулоне (Вар) или 80 литров воды на квадратный метр в Сете (Эро).

Из-за подтоплений, вызванных дождями пришлось приостановить железнодорожное сообщение между Нарбонной и Сете минимум до 4 ноября. Движение поездов также прервано между Тулузой и Монпелье, а также между Монпелье Испанией.

«Дожди привели к тому, что более 2000 пожарных и гражданских сил безопасности были задействованы для ликвидации кризисной ситуации, которая одновременно затронула восемь департаментов страны», — говорится в заявлении МВД Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на юго-западе Франции был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за ливней и угрозы шторма.

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