Шадринск, Курганская область, , 15:03 — REGNUM В Курганской области глава следственного управления СКР по Зауралью Богдан Францишко распорядился возбудить уголовное дело в отношении лиц, причастных к переселению жителей города Шадринска из аварийного жилья в негодное для проживания здание. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Курганской области.

Житель Шадринска обратился к руководителю регионального управления СКР во время личного приёма 23 октября с рассказом о халатности местных властей при приёмке дома для переселенцев, о том, как следственные органы города отказывали в течение двух лет в возбуждении уголовного дела против горе-строителей, которые вскорости закрыли свои фирмы.

После изучения материалов жалобы Богдан Францишко распорядился возбудить уголовное дело, в ходе расследования которого должна быть дана принципиальная оценка действиям должностных лиц, допустивших переселение граждан в непригодное и опасное для проживания жильё. А шадринских следователей ждёт ведомственная проверка.