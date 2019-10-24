Норильск, Красноярский край, , 14:54 — REGNUM В Красноярском крае продолжается расследование уголовного дела о гибели троих работников на руднике «Таймырский» «Норникеля». Об этом ИА REGNUM сообщили 24 октября в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным ведомства, чтобы установить причины смерти работников, ранее в лабораторию направили пробы воздуха, собранного в выработке рудника.

Лабораторный анализ показал, что углекислый газ и метан находятся в пределах допустимой концентрации. Что касается кислорода, его наличие составило от 1,67% до 2,78% от общего объёма воздуха. В СК подчеркнули, что это крайне низкий показатель предельной допустимой концентрации. Допустимое значение кислорода в воздухе для рабочей зоны — не менее 20%. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября в тупиковой выработке рудника «Таймырский» (горизонт — 1345) были обнаружены тела троих работников «Норникеля». Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушения правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц»).

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