Мусома, Танзания, , 14:56 — REGNUM Двум жителям деревни Касахунга области Мара удалось избежать смерти после того, как в их дом ворвалась стая гиен, о количестве которых нет точной информации. Об этом передает газета Nipashe.

По словам свидетелей инцидента, гиены вломились в дом в ночь с 22 на 23 октября и напали на находившихся в нем 60-летнюю Элизабет Мгету и ее мужа Давида Роберта.

«Когда мы закончили вечернюю молитву и готовились ко сну гиены ворвались в дом наших соседей и ранили их», — рассказал свидетель произошедшего.

По информации издания, врач миссионерской больницы в Кибаре Пол Самуэль подтвердил, что в медицинское учреждение поступили двое пациентов с ранами по всему телу.