Лира, Уганда, , 14:40 — REGNUM Молодежная банда терроризирует жителей города Лира, вызывая панику в центральном деловом районе субрегиона Ланго. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

Данные разведки показывают, что детей округа, начиная с возраста восьми лет, вербуют в банду, которая, по словам полиции, «действует как собаки».

Группа, вооруженная холодным оружием, по данным Народных сил обороны Уганды (УПДФ), по ночам нападает на жителей города и его окрестностей. Наиболее пострадавший округ — Обер, отмечают военные. По данным представителей сил безопасности, в деревнях округа по вечерам женщины часто подвергаются сексуальным надругательствам.

На прошлой неделе лейтенант Хасан Ахмед Като, представитель армии 5-й дивизии УПДФ, заявил, что в округе Обер было совершено пять нападений на водителей мото-такси, известного как бода-бода.

«В группе работают юноши и девушки. Невинная красивая молодая девушка останавливает водителей и просит прокатиться. Она прыгает на боду (мотоцикл), и через несколько минут она просит остановиться. Когда водители парковали мотоцикл, два парня набрасывались на них сзади», — рассказал лейтенант Като об одной из стратегий банды.

Из-за общественного беспокойства военные УПДФ начали проводить ночное патрулирование районов. В среду, 23 октября, восемь человек, подозреваемых в причастности к недавним нападениям, были арестованы.

«Самому младшему подозреваемому было восемь лет. Мы задержали его … Еще одному задержанному было 13 лет. Остальным было 18 лет и больше. Они бродили в группе около 20 человек, а остальные убежали», — сказал лейтенант Като.

«Итак, мы решили объединиться с полицией, и вскоре мы с ними расправимся», — заверил он жителей округа.

Ежегодный отчет о преступности и безопасности дорожного движения за 2018 год, опубликованный 22 октября, показывает, что полиция зафиксировала наибольшее число преступлений в округе Лира, по подозрению в которых за год было задержано 6 726 человек.