Ульяновск, , 14:26 — REGNUM В Ульяновске вынесен приговор бывшему генеральному директору фирмы-застройщика, которого обвиняли в хищении 550 млн рублей средств дольщиков. Пострадавшими по делу проходили 220 дольщиков, сообщает прокуратура Ульяновской области.

По данным следствия, директор общества «Птицефабрика Тагайская» организовал рекламную компанию, предлагая гражданам приобрести квартиры, гаражные боксы и машиноместа в возводимых фирмой многоквартирных домах.

«Значительная часть полученных от граждан и юридических лиц финансовых ресурсов была потрачена на цели, не связанные с возведением домов. В результате в 2012—2016 годах. более чем 200 жилищным дольщикам был причинен ущерб на сумму свыше 550 млн рублей», — говорится в сообщении.

Суд признал мужчину виновным в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ), назначив пять лет колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

В целях возмещения ущерба наложен арест на 12 земельных участков злоумышленника и 17 зданий в Ульяновске, Цильнинском и Майнском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года ульяновские власти заявляли, что область получит федеральные средства на завершение строительства проблемных многоквартирных домов. Достигнута договорённость о выделении 1,4 млрд рублей, что позволит «закрыть более 70% из списка объектов, но на решение проблемы в полном объеме нам необходимо 2,5 млрд» рублей. На 2019 год региональными властями было выделено 150 млн рублей на оказание помощи дольщикам.

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