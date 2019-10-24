Ярославль, , 14:24 — REGNUM Прокуратура Ярославля начала проверку условий питания участников всероссийского слета Национальной лиги студенческих клубов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Прокуратура Ярославской области

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 участника слета госпитализированы в инфекционную больницу. Всего же за помощью врачей обратились 48 человек. Региональные власти в качестве возможной причины заболевания называют норовирус. Однако прокуратура планирует проверить именно организацию питания участников слета. Мероприятие началось только 23 октября, крайне сомнительно, что приехавшие из разных регионов люди за один день могли заболеть одним вирусом.

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