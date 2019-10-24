Томск, , 14:22 — REGNUM С начала 2019 года в Томской области в ДТП погибли 68 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 октября в областной администрации. За аналогичный период 2018 года число погибших составляло 62.

По информации председателя областного комитета общественной безопасности Владимира Мысина, в целом в регионе зафиксировано снижении числа аварий на 9% и раненых в них людей на 14%.

Мысин подчеркнул, что за девять месяцев текущего года произошло 61 ДТП по вине нетрезвых водителей. Это на 40% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Всего с января по октябрь 2019 года в Томской области зарегистрировано 520 ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге резко возросло количество наездов на пешеходов.