Вирджиния, США, , 14:22 — REGNUM Самолёт-ретранслятор E-6B Mercury был вынужден совершить аварийную посадку. Он ещё носит название «самолёта Судного дня», т.к. его функция заключается в трансляции сигналов на применение ядерного оружия от верховного командования пусковым расчетам.

Причина инцидента заключается в попадании птицы в один из четырёх двигателей. Происшествие имело место в начале октября 2019 года в штате Вирджиния. E-6B Mercury взлетел с авиабазы ВМС США Патуксент-Ривер, а затем срочно вернулся обратно, произведя посадку на трёх двигателях. Экипаж и люди на земле не пострадали.

Инцидент классифицирован по классу A. Данный класс включает в себя аварии с ущербом более двух миллионов долларов, уничтожением боевой техники, гибелью людей либо получением ими постоянной инвалидности. В данном случае речь идёт о дорогостоящем ремонте двигателя самолёта. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на американский журнал Popular Mechanics.

E-6B Mercury является специальной модификацией гражданского лайнера Boeing 707. В момент кризисной ситуации этот самолёт взлетает. В полёте он выпускает антенну сверхдлинноволнового диапазона для связи с подводными лодками и парит, транслируя команды. Длина этой антенны составляет семь километров.

Экипаж машины включает 18 человек: 13 операторов и 5 лётчиков. E-6B Mercury оснащён многоканальной системой спутниковой связи, радиостанциями всех диапазонов, автоматизированным комплексом управления пусками баллистических ракет.