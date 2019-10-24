Южное, , 14:23 — REGNUM Радиоактивные предметы, обнаруженные в портовом городе Южное Одесской области — это оборудование, снятое с вертолётов, которые использовались при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной станции, сообщили 23 октября в пресс-службе Южненского горсовета.

«По версии комиссии по чрезвычайным ситуациям, это оборудование для фотофиксации с вертолётов, работавших в зоне отчуждения», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что специалисты государственного объединения «Радон» подготовили предметы для транспортировки и утилизации. Их захоронят на полигоне возле населённого пункта Знаменка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в одном из герметичных ангаров производственного помещения предприятия «Южный государственный научно-производственный центр «Прогресс» были найдены предметы, от которых шло излучение, превышавшее допустимую норму в 500 раз.

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