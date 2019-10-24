Челябинск, , 13:59 — REGNUM В Челябинск из Калужской области поступила колбаса, в сырье для производства которой найдена ДНК вируса африканской чумы свиней. Об этом говорится на сайте челябинского областного управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Колбасу варёную бутербродную привезли 11 октября. А изготовили 5 октября в городе Балабаново Калужской области. Получателем являлось одно из ООО Челябинска.

Информация о заражённой продукции поступила в Челябинск лишь 18 октября. Проба колбасы была взята для исследования. В ходе анализа информация о том, что она заражена, подтвердилась.

В ведомстве не исключают, что сейчас колбаса находится на реализации. Предприятию ООО «Южурал-Торг» предписано уничтожить опасную продукцию.