Самара, , 13:54 — REGNUM Инженер казенного учреждения Омской области признан виновным в Самарской области в получении взятки. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба СУ СК РФ Самарской области.

В суде было установлено, что в декабре 2017 года ведущий инженер казенного учреждения Омской области «Управление дорожного хозяйства Омской области» получил от директора коммерческого предприятия взятку в размере 3,5 млн рублей, которая состояла из денежных средств в размере 500 тысяч рублей, и муляжа денежных средств на сумму три миллиона рублей.

За эти деньги должностное лицо должно было содействовать в заключении государственного контракта между казенным учреждением «Управление дорожного хозяйства Омской области» и взяткодателем, а также не препятствовать в принятии по контракту поставленного оборудования.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ.

Федеральный суда Кировского района Самары приговорил инженера к 8 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, и штрафу 3,5 млн рублей.