Черкесск, , 13:47 — REGNUM В Карачаево-Черкесии произошло дорожно-транспортное происшествие, жертвами которого стали двое детей. Несовершеннолетних сбила легковая автомашина, один из них скончался, сообщили ИА REGNUM 24 октября в пресс-службе МВД по региону.

Автоавария произошла накануне, 23 октября, около 17:30 в ауле Кош-Хабль. Автомобиль «Mini Cooper» под управлением 34-летнего жителя аула Зеюко налетел на двух детей, девяти и двенадцати лет. Они переходили проезжую часть вне пешеходного перехода.

С травмами различной степени тяжести пострадавшие были доставлены в больницу. Спасти мальчика девяти лет не удалось.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД, только в столице Карачаево-Черкесии за десять месяцев 2019 года в результате ДТП погибли 13 человек, еще более сотни — пострадали.