Чебоксары, , 13:43 — REGNUM В Чебоксарах по подозрению в избиении шестилетней девочки задержан её 33-летний отец. В отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по республике Олег Дмитриев.

По версии следствия, с 5 по 14 октября 2019 года систематически наносил побои шестилетней дочери ремнём от дамской сумки. Правоохранители также установили, что в феврале 2019 года мужчина нанёс побои ребёнку, за что был привлечен к административной ответственности.

«После того, как в правоохранительные органы поступило сообщение о повторном избиении дочери 17 октября 2019 года, она была госпитализирована, возбуждено уголовное дело», — сказал Олег Дмитриев.

Мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание малолетней»). По словам Дмитриева, злоумышленник задержан, в ходе допроса он признал свою вину.

Следователями будет инициирован вопрос о лишении подозреваемого родительских прав в отношении потерпевшей. Кроме того, будет дана оценка действиям (либо бездействию) ответственных должностных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о состоянии избитой девочки был поднят 23 октября на заседании регионального правительства. Глава минздрава республики Владимир Викторов сообщил, что ребёнок поступил «со множественными поверхностными травмами и ушибами мягких тканей головы, туловища». Ребёнка госпитализировали в отделение травматологии, ортопедии республиканской клинической детской больницы. Её состояние оценивалось как средней степени тяжести, самочувствие — «ближе к удовлетворительному».

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