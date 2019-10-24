Улан-Удэ, , 13:31 — REGNUM В Бурятии полицейские совместно с коллегами из ФСБ задержали подозреваемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД республики.

Ночью 23 октября неизвестный позвонил в больницу, сообщив, что в здании заложено взрывное устройство. Правоохранители провели комплекс проверочных мероприятий, но бомбу не нашли.

Тем временем личность телефонного террориста была установлена. Он был задержан менее чем через сутки после своего «розыгрыша».

"Им оказался 34-летний горожанин, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. По его словам, преступление он совершил под влиянием алкоголя», — сообщили в МВД.

Отмечается, что зимой 2018 года мужчину уже привлекали к административной ответственности за заведомо ложный вызов специализированных служб. Теперь ему грозит наказание по уголовной статье и лишение свободы на срок до пяти лет.

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