Лондон, , 13:24 — REGNUM Найденные в рефрижераторе под Лондоном 39 мертвых человек были гражданами Китая. Об этом 23 октября сообщил телеканал ITV.

По данным журналистов, все погибшие, кроме одного подростка, были взрослыми. Отмечается, что полиция пока не смогла установить, сколько времени они пробыли в холодильной камере: несколько часов или несколько дней.

Сообщается, что британские правоохранители удерживают под арестом подозреваемого, проживающего в Северной Ирландии. Известно о двух обысках у него на родине.

По предварительным данным следствия, рефрижератор прибыл в Великобританию из Бельгии. Сам тягач, который его вез — из Северной Ирландии. В МИД Болгарии, который подключился к расследованию, сообщили, что грузовик был зарегистрирован в болгарском городе Варна «на имя компании, принадлежащей гражданину Ирландии».

Имеются подозрения, что дело связано с нелегальной перевозкой мигрантов.

Напомним, о грузовике с 39 трупами полиция Великобритании сообщили 23 октября. Автомобиль был найден в графстве Эссекс в промышленном парке Уотерглейд.

Читайте ранее в этом сюжете: В Великобритании обнаружили грузовик с 39 трупами