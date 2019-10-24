Анкара, , 13:11 — REGNUM Правоохранительные органы Турции конфисковали свыше 4 тыс. 500 кг марихуаны, а также 185 тыс. корней каннабиса во время спецоперации в провинции Диярбакыр, об этом 24 октября сообщает Anadolu Ajansi.

В ходе мероприятий были также задержаны двое подозреваемых в незаконном распространении запрещенных наркотических препаратов.

Спецоперация по пресечению незаконного оборота наркотиков началась в регионе 22 октября. В настоящее время она продолжается.

Турция ведет активную борьбу с распространением наркотиков, в декабре 2018 года здесь было изъято порядка 1 тыс. 300 кг героина.

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