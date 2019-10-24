Тулун, Иркутская область, , 13:02 — REGNUM В пережившем наводнение Приангарье с некоторых пор есть такая примета: если предприниматели, недовольные оказанием помощи, выходят на митинг — жди оправдания иркутских чиновников. Так вышло и сегодня, 24 октября: представители малого бизнеса из Тулуна заявили о своём бедственном положении, а областные власти отчитались, как много они для них сделали, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, санкционированный митинг в одном из наиболее пострадавших от потопа иркутских городов проходит уже второй раз. Как и перед приездом в регион Владимира Путина, в нём приняли участие порядка 250 человек. Пострадавшие утверждают, что выплатой 200 тысяч рублей единовременной помощи всё и ограничилось.

Власти Приангарья не согласны, говорят, мол, разработали целый ряд мер поддержки предпринимателей в территориях, пострадавших от паводка. Помимо субсидии планируется предоставление средств на компенсацию понесенных затрат и субсидирование части затрат пострадавших СМСП для возобновления их деятельности, поясняют чиновники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня 2019 года, а в Тулун большая вода пришла в ночь на 28 июня. Вышедшая из берегов река Ия с лёгкостью преодолела десятиметровую дамбу и хлынула на город, смывая всё на своём пути.

После третьего визита в Иркутскую область президента России Владимира Путина (начало сентября 219 года) вице-премьер российского правительства Виталий Мутко подверг жесткой критике деятельность Андрея Капитонова-Козлова — уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области — поскольку считает, что тот плохо работает по отстаиванию прав пострадавших в результате мощнейшего наводнения.

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