Бужумбура, , 13:06 — REGNUM Четверо журналистов частной бурундийской газеты Iwacu были задержаны в ходе подготовки репортажа в области Бубанза на западе Бурунди. Об этом передает RFI Kiswahili.

По информации радиостанции, репортеры Кристин Кимикази, Агнес Ндирубуса, Теренс Мпозензи и Эгид Хареримана были задержаны днем во вторник, 22 октября, в округе Мусигати, вместе со своим водителем Адольфом Масабаракизой.

Данную информацию подтвердили на официальной странице газеты Iwacu в социальной сети Twitter. Как сообщают свидетели, в день инцидента округе Мусигати с самого утра были слышны звуки выстрелов.

По информации журналистов RFI, репортеры газеты следовали из леса Рукоко, расположенного рядом с границей Бурунди и ДР Конго. В день задержания репортеров в СМИ поступали сообщения о присутствии боевиков в области Бубанза, а затем передавалось о столкновениях вооруженных лиц с органами безопасности Бурунди.