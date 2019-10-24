Паттайя, Таиланд, , 13:00 — REGNUM Недалеко от тайского города Паттайя был обнаружен 28-летний южнокорейский парень с тяжелыми ранениями. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей правоохранительных органов города.

По их словам, пострадавшего молодого человека заметил таксист 24 октября в 1:30 по местному времени.

Известно, что после обнаружения южнокореец сразу же был госпитализирован в ближайшую больницу. В настоящее время он находится без сознания.

По словам правоохранительных органов, на месте преступления также был обнаружен автомобиль BMW со следами крови и предполагаемым оружием, а также наличные в размере 400 тыс. бат (~$13 210) и 15,45 млн вон (~$13 164).

Известно, что девушка 28-летнего парня, являющаяся гражданкой Таиланда, указала на предполагаемого преступника-корейца, однако его личность до сих пор не установлена.