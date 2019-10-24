Ульяновск, , 12:49 — REGNUM В Мелекесском районе Ульяновской области выясняют обстоятельства пожара на зерносушилке. В результате возгорания сгорело зерно семечек, сообщает ГУ МЧС по региону.

Пожар произошёл 23 октября в посёлке Видный. По данным спасателей, горела зерносушилка размером 22×40×7 метров. В результате пожара уничтожена зерносушилка и 60 тонн зерна семечек.

В ведомстве отмечают, что пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Отметим, что 23 октября в Ульяновской области спасатели выезжали на ликвидацию десяти пожаров. Помимо пожара в посёлке Видный, также горели сарай в Старокулаткинском районе, автомобиль и помещения на первом этаже строящегося дома в Заволжском районе Ульяновска. В том числе зарегистрировано четыре случая возгорания мусора.