Воронеж, , 12:39 — REGNUM Жителя Ольховатского района Воронежской области суд признал виновным в совершении развратных действий в отношении двух 15-летних девочек, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов 24 октября.

Как установлено судом и следствием, в начале июля 2019 года мужчина совершил развратные действия в отношении двух девочек-подростков. Сам обвиняемый свою вину полностью признал.

24 октября приговором суда виновному назначено наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Волгоградской области в суд направили дело в отношении рецидивиста, подозреваемого в сексуальном насилии над школьником: он пригласил мальчика в гости к себе, а затем опоил и надругался.