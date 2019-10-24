Красноярск, , 12:27 — REGNUM По состоянию на 24 октября стационарное лечение проходят 16 человек, пострадавших при прорыве дамбы в Курагинском районе Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве здравоохранения.

В Курагинской районной больнице находятся шесть пациентов с травмами лёгкой и средней степени тяжести. В Красноярске в краевой клинической больнице проходят лечение десять человек.

Как заверили в минздраве, угрозы для жизни у пациентов нет.

Читайте также: Дамба-убийца. Почему трагедия под Красноярском была неизбежна

В вахтовом посёлке дежурит бригада скорой медицинской помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 19 октября в Курагинском районе Красноярского края. В результате разрушения каскада дамб на территории золотодобывающего рудника погибли 17 человек, более 40 — пострадали. На сегодняшний день три человека считаются пропавшими без вести.

Читайте ранее в этом сюжете: После ЧП с дамбой на горячую линию МЧС поступают сотни звонков