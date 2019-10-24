Тобольский район, Тюменская область, 24 октября 2019, 12:25 — REGNUM Число пациентов с гаффской болезнью из деревни Ачиры Тюменской области продолжает расти. На данный момент в двух больницах региона находится 8 жителей Ачир, все они проходят комплексное лечение, сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.
Ещё четыре человека из деревни Ачиры находятся под наблюдением врачей тобольской больницы. Пациенты в удовлетворительном состоянии и по тактике ведения их лечения идёт постоянная консультация со специалистами областной клинической больницы.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, первые пациенты с диагнозом «гаффская болезнь» стали поступать из деревни Ачиры Тобольского района в медучреждения Тюмени и Тобольска с 20 октября. Сейчас специалисты Роспотребнадзора лабораторно выясняют истинные причины заражения рыбы в водоёмах близ деревни, где проживает около 400 человек.
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