Екатеринбург, 24 октября 2019, 12:37 — REGNUM Сыроварни «Соболев Сыр», которые основал погибший в ДТП бизнесмен Максим Соболев, продолжат своё существование. Об этом сообщает Е1.
В фирме уже знают, что Соболева больше нет в живых, однако бросать работу вовсе не собираются.
«На сыроварне выстроена сильная команда технологов, сыроваров, поэтому его дело продолжает жить», — обещают сотрудники.
Других подробностей на предприятии не сообщают.
Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму погиб основатель сети сыроварен «Соболев Сыр» Максим Соболев. Передвигаясь на мотоцикле, молодой бизнесмен попал в ДТП. Медики не смогли спасти жизнь сыровару.