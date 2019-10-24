Екатеринбург, , 12:37 — REGNUM Сыроварни «Соболев Сыр», которые основал погибший в ДТП бизнесмен Максим Соболев, продолжат своё существование. Об этом сообщает Е1.

В фирме уже знают, что Соболева больше нет в живых, однако бросать работу вовсе не собираются.

«На сыроварне выстроена сильная команда технологов, сыроваров, поэтому его дело продолжает жить», — обещают сотрудники.

Других подробностей на предприятии не сообщают.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму погиб основатель сети сыроварен «Соболев Сыр» Максим Соболев. Передвигаясь на мотоцикле, молодой бизнесмен попал в ДТП. Медики не смогли спасти жизнь сыровару.