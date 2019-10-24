Симферополь, , 12:10 — REGNUM Екатеринбургский сыровар и бизнесмен Максим Соболев погиб в ДТП. Об этом сообщает «АИФ-Урал».

ДТП произошло в Крыму, куда сыровар направился в командировку. Катаясь на мотоцикле, Соболев попал в аварию. Бизнесмена госпитализировали, но спасти жизнь ему не удалось.

Соболев являлся основателем сыроварни «Соболев Сыр», которую признали лучшей на конкурсе Минпромторговли РФ «Торговая Россия» летом 2019 года. Фирменные магазины «Соболев Сыр» работают в Екатеринбурге, Сочи и Новом Уренгое.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября 2019 года под Челябинском разбился в ДТП бизнесмен Алишах Сулейманов. Предприниматель являлся одним из богатейших людей Урала.

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