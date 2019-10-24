Тулун, Иркутская область, , 11:40 — REGNUM Иркутские спасатели вот уже вторые сутки вынуждены бороться с горением бытового мусора в районе седьмого километра Гадалейского тракта Тулунского района. Как сообщает сегодня, 24 октября, ГУ МЧС по Иркутской области, помимо бытовых отходов, горит строительный мусор и отходы лесопиления на площади в три гектара.

Пожар на мусорном полигоне в Тулонском районе Иркутской области ГУ МЧС по Иркутской области

Для того, чтобы предотвратить задымление и остановить огонь, спасатели создают на свалке противопожарный разрыв шириной 10−15 метров. Также для эффективного тушения пожара запланировано привлечение дополнительной инженерной и водовозной техники. Спасатели также подчёркивают, что ближайшее эксплуатируемое строение находится на расстоянии более двух километров.

Напомним, всего за последние сутки, 23 октября, иркутские спасатели принимали участие в ликвидации 16 техногенных пожаров. Для работпривлекались 103 человека личного состава и 30 единиц техники.