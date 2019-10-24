Уфа, 24 октября 2019, 11:41 — REGNUM Машинист автокрана, которого обвиняют в нарушении правил безопасности, из-за чего погиб человек, предстанет перед судом в Башкирии. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
55-летнего машиниста автокрана ООО «Экология-Сервис» обвиняют в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, которые повлекли за собой смерть человека.
По версии следствия, обвиняемый не убедился в достаточной плотности грунта и самовольно установил автомобильный стреловой кран на площадке, которая не была предназначена для проведения строительных работ.
При подъеме части трубопровода грунт провалился, из-за чего автокран накренился. В результате, работника, который находился рядом, придавило конструкцией. Мужчина скончался от полученных травм.
Отмечается, что свою вину обвиняемый признал.
Уголовное дело направлено в Салаватский городской суд для рассмотрения по существу.