Уфа, , 11:41 — REGNUM Машинист автокрана, которого обвиняют в нарушении правил безопасности, из-за чего погиб человек, предстанет перед судом в Башкирии. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

55-летнего машиниста автокрана ООО «Экология-Сервис» обвиняют в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, которые повлекли за собой смерть человека.

По версии следствия, обвиняемый не убедился в достаточной плотности грунта и самовольно установил автомобильный стреловой кран на площадке, которая не была предназначена для проведения строительных работ.

При подъеме части трубопровода грунт провалился, из-за чего автокран накренился. В результате, работника, который находился рядом, придавило конструкцией. Мужчина скончался от полученных травм.

Отмечается, что свою вину обвиняемый признал.

Уголовное дело направлено в Салаватский городской суд для рассмотрения по существу.