Красноярск, , 11:33 — REGNUM Чиновник администрации Ленинского района Красноярска подозревается в получении взятки. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 октября в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Уголовное дело возбуждено в отношении начальника отдела недвижимости и земельных отношений Ленинского района администрации Красноярска (ч. 3 ст. 290 УК РФ — «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие)»).

По предварительной версии следствия, в сентябре 2019 года обратившийся к чиновнику предприниматель попросил содействия, касающегося непринятия законных мер по сносу торгового павильона на улице Давыдова.

Начальник отдела заявил, что готов решить этот вопрос за 150 тысяч рублей. 23 октября в служебном автомобиле посредник передал чиновнику требуемую сумму. После этого его задержали. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новокузнецке двух чиновников подозревают в получении взятки.