Луганск, , 11:37 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования один раз нарушили режим прекращения огня в ЛНР, сообщили 24 октября в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

«В 06:30 с позиций 72-й бригады ВСУ из стрелкового оружия обстрелян населённый пункт Золотое-5. В результате обстрела…, повреждение получила средняя школа №4», — сказано в сообщении.

Потерь среди военнослужащих Народной милиции ЛНР и мирных жителей нет. В пресс-службе отметили, что ВСУ непрерывно следят за работой международных наблюдателей.

«Для этого, военнослужащие 72-й бригады установили камеру видеонаблюдения в населённом пункте Золотое. Также, нами зафиксировано использование БПЛА (беспилотных летательных аппаратов — ИА REGNUM) боевиками 72 бригады, следующего по маршруту движения патрулей ОБСЕ», — рассказал представитель Народной милиции ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в районе населённого пункта Золотое-4 боевик ВСУ подорвался на мине, установленной украинскими силовиками и не отмеченной на карте минных полей.

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