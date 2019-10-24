Луганск, 24 октября 2019, 11:37 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования один раз нарушили режим прекращения огня в ЛНР, сообщили 24 октября в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Потерь среди военнослужащих Народной милиции ЛНР и мирных жителей нет. В пресс-службе отметили, что ВСУ непрерывно следят за работой международных наблюдателей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в районе населённого пункта Золотое-4 боевик ВСУ подорвался на мине, установленной украинскими силовиками и не отмеченной на карте минных полей.
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