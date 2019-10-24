Уфа, , 11:29 — REGNUM Уголовное дело по факту незаконной постановки на учет восьми граждан республики Узбекистан возбуждено в Башкирии. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Трудовые мигранты

Прокуратура Шаранского района выявила нарушения при проверке исполнения миграционного законодательства.

По сообщению пресс-службы ведомства, 44-летний мужчина в Шаранском районе Башкирии, исполняя просьбу своего знакомого, зарегистрировал по месту своего жительства восемь мигрантов, которые являются гражданами Республики Узбекистан.

Отмечается, что на самом деле иностранные граждане жили в теплице у местного предпринимателя и выращивали там овощи.

С помощью фиктивной постановки на миграционный учет мигранты смогли легализоваться в России.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ.