Ярославль, , 11:14 — REGNUM 52-летний житель Ярославской области на охоте застрелил друга, приняв его за бобра. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Ярославской области. Происшествие случилось 19 октября в лесу у деревни Касьяново Любимского района Ярославской области.

Охотничье ружье Pixabay.com

«В вечернее время подозреваемый, находясь на охоте в лесу, думая, что целится в бобра, в условиях тумана совершил выстрел из гладкоствольного ружья в сторону предполагаемого животного, по неосторожности застрелив своего друга, с которым они вместе охотились. Житель области подозревается в причинении смерти по неосторожности», — рассказали ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Ярославской области.

Уголовное дело расследуется Даниловским межрайонным следственным отделом. Мера пресечения для подозреваемого пока не избрана.

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