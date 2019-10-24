Якутск, , 11:02 — REGNUM В детском доме посёлка Мохсоголлох Хангаласского района Якутии скончался ребёнок. Лишённая родительских прав мать мальчика, обратилась в правоохранительные органы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По сообщениям СМИ, 13-летний подросток жил вместе с сестрой 12 лет в интернате два года. Ограниченная в правах мать делала попытки забрать детей, часто навещала их.

Не раз, по словам родных, у ребёнка были синяки и ссадины.

23 октября матери мальчика позвонил директор интерната и сообщил, что у её ребёнка остановилось сердце.

«Он стал часто дышать, и директор с медиками отвезли его в больницу», — рассказала впоследствии сестра умершего подростка.

Как выяснилось, он скончался во время операции. Родители ждут результатов вскрытия.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в школе Новосибирска обнаружили тело ученицы старших классов в туалете. Предположительно, девочка покончила с собой.