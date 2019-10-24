Бишкек, , 10:51 — REGNUM Сотрудники госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями Киргизии выявили преступную группировку, занимавшуюся контрабандой горюче-смазочных материалов. Об этом сообщает служба финансовой разведки.

По данным ведомства, в селе Кен-Булун на киргизско-казахстанской границе оперативники обнаружили трубу длиной около трех километров, через которую контрабандисты перекачивали бензин из соседнего Казахстана.

Сейчас следственные органы пытаются установить личности организаторов этой преступной схемы и выяснить размер ущерба, нанесенного контрабандистами государству.

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