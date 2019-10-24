Владивосток, , 11:11 — REGNUM В находящейся на острове Русский во Владивостоке средней школе № 15 ученики жалуются на холод в кабинетах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщает NewsBox24, если где-то школьники мечтают о перемене, то учащиеся 15-й средней школы на острове Русском грезят об отоплении и теплых батареях. В то время, как мэрия рапортует о скором начале отопительного сезона, у детей в классах зуб на зуб не попадает.

Школе № 15 срочно требуется ремонт. Дети вынуждены сидеть на занятиях в куртках из-за холода и сырости в кабинетах. Неполадки с электропроводкой периодически оставляют здание без электричества, что исключает использование электрообогревательного оборудования, сообщили «Вести Приморье».

Как сообщало ИА REGNUM, о старте отопительного сезона в Приморье уверенно рапортуют муниципалитеты. Однако, отдельные недостатки время от времени проявляются. Остров Русский стал местом проведения в 2012 году саммита АТЭС. К международному мероприятию здесь был построен кампус ДВФУ. Ежегодно здесь проводится Восточный экономический форум, в котором принимает участие президент РФ Владимир Путин.