Симферополь, , 10:35 — REGNUM В Крыму бывший сотрудник местного оператора связи подозревается в краже технической документации, а также в нарушении работы компании, сообщение об этом 24 октября распространила пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю.

Подозреваемый занимал пост технического директора одного из операторов связи Республики Крым. При увольнении, по данным следствия, он «незаконно завладел технической документацией организации, логинами и паролями доступа к биллинговой системе учета работы операторов связи с абонентами».

Затем, уже после увольнения, он ограничил доступ провайдера к управлению каналами связи, маршрутизаторами и серверами, что привело к нарушению работы компании. Мужчина удаленно ограничивал доступ к связи отдельных абонентов либо предоставлял им привилегии.

Теперь в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 272 УК РФ — «Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, повлекший блокирование и модификацию компьютерной информации, лицом с использованием служебного положения». Санкция статьи предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы.