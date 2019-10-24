Иркутск, , 10:33 — REGNUM В Иркутске будут судить 36-летнего мужчину местного жителя, которого обвиняют в совершении особо тяжкого преступления. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по области.

Как полагают в следствии, год назад обвиняемый встретился со своим знакомым в гаражном кооператив и попросил у него в долг деньги.

«Получив отказ, злоумышленник нанёс множественные удары руками и ногами по телу потерпевшего, а затем ножом и другими колюще-режущими предметами. От полученных повреждений мужчина скончался на месте», — сообщили в СКР.

После чего нападавший скрылся с места происшествия на автомобиле убитого. Однако уже вскоре он был задержан, ему были предъявлены обвинения по статьям «разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего», а также «убийство, сопряженное с разбоем».

Напомним, гаражи часто становятся местом совершения преступлений. Как сообщало ИА REGNUM, одно из самых громких преступлений в последнее время — убийство девятилетней девочки в Саратове — произошло среди гаражей.

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