Донецк, , 10:26 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования 20 раз открыли огонь по территории ДНР, выпустив 233 единицы боеприпасов, сообщили 24 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском, донецком и мариупольском направлениях ВСУ выпустили в обще сложности десять мин калибра 120 мм, 31 мину калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберные пулемёты.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка, Широкая Балка, Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Еленовка, Ясное, Набережное, Коминтерново, Безыменное, Ленинское, Саханка», — сказано в сообщении.

В результате обстрелов мирные жители ДНР не пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Горловки Иван Приходько рассказал, что ВСУ обстреляли из миномётов гаражный кооператив на севере города, повредив несколько гаражей.

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