Хабаровск, , 10:24 — REGNUM Проверка по факту смерти грудного ребенка, которого перевозили из Петропавловска в Хабаровск, начало Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитета России (СКР). Сообщение об этом было размещено на сайте ведомства 24 октября.

По данным следователей, смерть наступила 9 октября. Сообщается, что место происшествия было сразу осмотрено. Также опросили свидетелей происшествия и назначили экспертизы. Окончательное решение будет принято после получения всех результатов проверки.

Как передавало ИА REGNUM, ребенка в возрасте трех месяцев перевозили медики в Хабаровск на операцию. На борту самолета у малыша произошло три сердечных приступа. Он скончался за 20 минут до прибытия в аэропорт.

Мама ребенка пожаловалась в министерство здравоохранения Камчатки и прокуратуру. Она уверена, ее малышу не обеспечили необходимые условия перевозки.

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