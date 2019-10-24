Красноярск, , 10:16 — REGNUM Тела всех 17 работников золотодобывающей артели, погибших при прорыве дамбы на реке Сейба в Красноярском крае, опознаны. Об этом 24 октября сообщил представитель оперативного штаба на месте ЧС.

«В течение минувших суток проведено опознание еще двух тел погибших, всего опознано 17 человек», — приводит РИА Новости слова представителя оперативного штаба.

Также он уточнил, что тела всех 17 погибших выданы их родственникам для захоронения.

Отметим, как передавало ИА REGNUM, ранее министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова сообщила, что родственники опознали 15 из 17 погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае.

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