Курган, , 10:07 — REGNUM В Курганской области в отношении заключённого одной из исправительных колоний возбуждено уголовное дело за публичные призывы к террористической деятельности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

Отмечается, что зафиксированы систематические беседы обвиняемого заключённого с отбывающими наказание, в которых он оправдывает и обосновывает деятельность ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и призывает участвовать после отбывания наказания в вооружённом джихаде.

Против заключённого возбужденно дело по ч.1 ст.205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).