Пермь, 24 октября 2019, 09:58 — REGNUM В Полазне Добрянского городского округа Пермского края хлопок газовоздушной смеси вызвал повреждения в жилом двухэтажном доме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
По оперативным данным, обошлось без обрушения, из-за хлопка выбито три оконных проема.
Напомним, хлопок газа произошел утром 24 октября. На данный момент спасатели уточнили, что эвакуировано 24 человека, в том числе 15 детей. Ранее речь шла о десяти эвакуированных.
В результате ЧП травмы получили два человека. Мужчина и женщина с ожогами госпитализированы.
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