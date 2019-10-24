Токио, , 10:05 — REGNUM Ущерб в размере почти в 100 млрд иен был нанесен сельскому хозяйству Японии в результате обрушения на страну тайфуна «Хагибис». Сумму посчитали на государственном японском телеканале NHK.

По данным журналистов, которые собрали сведения из 38 пострадавших префектур, ущерб составил 98 млрд иен или более $900 млн по курсу. Предполагается, что данная сумма при поступлении новой информации будет расти.

Как сообщало ИА REGNUM, тайфун «Хагибис» пришел к побережью Японии 12 — 13 октября. Его последствия до конца не устранены. 23 октября NHK сообщал, что без электричества находится более 40 тысяч домов.