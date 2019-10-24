Самара, , 09:45 — REGNUM Баскетболисты «Самары» обыграли ЦСКА-2 в матче Суперлиги по баскетболу. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба БК «Самара».

Матч Суперлиги по баскетболу между «Самарой» и ЦСКА-2 состоялся в Москве 23 октября.

Отмечается, что начало встречи прошло в равной борьбе. Первая четверть закончилась со счетом 14:12 в пользу «Самары», во второй четверти счет сравнялся — 23:23. И только в третьей десятиминутке спортсмены «Самары» стали активно увеличивать разницу в счете. В итоге эта четверть закончилась с большим отрывом — 23:14.

И хотя хозяева поля заметно сократили отставание в заключительной четверти матча, самарцам удалось переиграть их и в этот раз со счетом 20:18.

В итоге спортсмены БК «Самара» победили в матче со счетом 80:67. Для самарских баскетболистов эта победа стала третьей в чемпионате.

По сообщению пресс-службы БК «Самара», 26 октября самарские баскетболисты сразятся с БК «Купол-Родники» в Ижевске.