Красноярск, , 09:30 — REGNUM Родственниками опознаны тела 15 из 17 работников добывающей золото артели, погибших при прорыве дамбы на реке Сейба в Красноярском крае. Об этом 24 октября журналистам рассказала министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.

«Мы подтверждаем, что родственники опознали тела 15 погибших», — заявила Пастухова.

Также она рассказала, что тела ещё двух погибших в настоящее время готовят к опознанию и для этого их родственники уже прибыли в Красноярск.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM ранее, 23 октября, Следственный комитет РФ обнародовал видео вскрытия сейфа, найденного после осушения одной из заводей на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края.

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