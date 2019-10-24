Добрянка, Пермский край, , 09:22 — REGNUM На территории Пермского края поселка Полазна Добрянского городского округа утром 24 октября произошел хлопок газо-воздушной смеси. Пострадади два человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

ЧП случилось в 10:30 местного времени (08:30 мск) в двухэтажном жилом доме. Эвакуированы десять человек. По оперативным данным, в результате ЧП пострадали двое взрослых.

В пермском МЧС отметили, что за взрывом газа горение не последовало. На место происшествия выехали все специальные службы экстренного реагирования.