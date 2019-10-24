Тюмень, , 09:22 — REGNUM В Тюмени бывшему заместителю руководителя тюменского «Росгосстраха», которую обвиняют в мошенничестве, изменили меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде. Об этом местным СМИ сообщил адвокат обвиняемой.

Напомним, по первоначальной версии СУ СКР по Тюменской области, весной 2016 года замруководителя регионального отдела «Росгосстраха» систематически делала денежные переводы с расчетных счетов страховой компании на счета подставных лиц из числа страховых агентов. Те якобы снимали деньги со счетов и передавали ей. Кроме того, в ходе следствия появился эпизод с якобы завышенными страховками для автомобилей тюменского ГИБДД.

Обвиняемая в мошеннической схеме с ущербом в 11 млн рублей в 2018 году была заключена под стражу, затем ей смягчили меру пресечения. Слушания по делу длятся с апреля 2019 года. Женщина свою вину отрицает, утверждая, что мошенничеством занимались иные люди, которые её «подставили».

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