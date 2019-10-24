Горловка, ДНР, 24 октября 2019, 09:22 — REGNUM На севере Горловки в результате минометного обстрела со стороны ВСУ повреждены гаражи, заявил мэр города Иван Приходько, сообщило 24 октября «Донецкое агентство новостей».
В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) рассказали, что всего по окраине Горловки было выпущено 12 мин калибра 82 мм.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ потеряли ещё два беспилотника, которые корректировали работу украинской артиллерии, а также контролировали перемещение международных наблюдателей.
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