Горловка, ДНР, , 09:22 — REGNUM На севере Горловки в результате минометного обстрела со стороны ВСУ повреждены гаражи, заявил мэр города Иван Приходько, сообщило 24 октября «Донецкое агентство новостей».

«Обстрел Гольмы (посёлок Гольмовский — ИА REGNUM), пять прилётов — окраина восточной части посёлка, район Спецшколы, улица Больничная. В результате есть попадания в автокооператив «Союз», прямое попадание в крышу гаража №120, повреждены гаражи №118, 119, 121», — рассказал он.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) рассказали, что всего по окраине Горловки было выпущено 12 мин калибра 82 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ потеряли ещё два беспилотника, которые корректировали работу украинской артиллерии, а также контролировали перемещение международных наблюдателей.

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